T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ İLANI

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/3985 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3985 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45797 Ada, 6 Parsel, 2.NORMAL KAT 8 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi: Eryaman Mahallesi 311.Sokak Burçak Apartmanı No:11 Kat:2 Daire:8 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 886,00 m2

Arsa Payı: 75/886

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı ETİMESGUT BELEDİYESİNDE YAPILAN İNCELEMEDE 45797 ADA 6 NOLU PARSEL TAKS:0.30,KAKS:1.20 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT İMARLI OLAN YAPILAŞMA ŞARTLARI BULUNMAKTADIR.

Kıymeti: 2.227.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/10/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati: 17/10/2024 - 10:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45797 Ada, 6 Parsel, 2.NORMAL KAT 9 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi: Eryaman Mahallesi 311.Sokak Burçak Apartmanı No:11 Kat:2 D:9 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 886,00 m2

Arsa Payı: 75/886

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı ETİMESGUT BELEDİYESİNDE YAPILAN İNCELEMEDE 45797 ADA 6 NOLU PARSEL TAKS:0.30,KAKS:1.20,AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT İMARLI OLAN YAPILAŞMA ŞARTLARI BULUNMAKTADIR.

Kıymeti: 2.227.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/10/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 17/10/2024 - 10:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2024 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.