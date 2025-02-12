T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2024/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/İLYAKUT Mahalle/Köy, 107 Ada, 202 Parsel, Ankara ili, Sincan İlçesi, Yenikent-İlyakut Mahallesi, 107 ada 202 nolu parsel 50.184,28 m2 yüz ölçümlü ve "Tarla" nitelikli kadastro parseli olup, Deve yoluna (kadastro yolu) cephelidir. Taşınmazda ve etrafında yapılaşma yoktur ancak karsısında hobi bahçeleri vardır. Ayaş -Beypazarı yolunun 1 km kuzeyinde, İlyakut mahallesinin 1.5 km güneydoğusunda, Sincan Hükümet konağının 11 km kuzeybatısında, Kızılay Milli İrade Meydanının 33 km batısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %0-2 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif esnasında parselin bir kısmen ekili, bir kısmen sürülmüş olup, üzerinde herhangi bir ağaç ve müştemilat bulunmamaktadır.Parsel tapu kayıtlarında olduğu gibi tarla olarak kullanılmakta olup, üzerinde ekonomik değeri münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2 .Sınıf Kuru tarım arazisidir. PARSEL ANKARA SARAYKÖY OVASI KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK. KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ

Adresi: Yenikent, İlyakut Mahallesi, 107 Ada 102 Parsel Sincan / ANKARA

Yüz ölçümü: 50.184,28 m2

İmar Durumu: Tarla

Kıymeti: 44.413.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2025 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

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