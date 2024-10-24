T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 24.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/1138 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1138 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Keçiören İlçe, YAYLA Mahalle/Köy, 30829 Ada, 1 Parsel, 3. KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ( 1/1) Tam hisse satılacaktır.

Adresi: Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yayla Mh. 1425 Cadde No: 43/16 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü: 995,32 m2 Arsa Payı : 75/957

İmar Durumu: Var Taşınmazın Keçiören Belediyesi 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı içinde, Ayrık Nizam ön cephe çekme mesafesi 7,00m ve komşu parsel çekme mesafesi 3,00m., TAKS: 0,40 ve KAKS 1.60 yapılaşma şartları ile Konut Alanı olarak belirlenen alanda yer aldığı tespit edilmiştir

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2024 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 13:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2025 - 13:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.