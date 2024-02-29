T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/129 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, YAKACIK mah/köyü,
ADA NO: 138
PARSEL NO: 2
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET AKTAŞ, ALİ AKTAŞ, GÜLAY ERŞAHİN, HAVA TERCAN, MEHLİKA ÖZTAN, MERYEM KAHRİMAN, MUSTAFA GÖKÇE, OKAY AKTAŞ, OSMAN AKTAŞ, RESUL AKTAŞ, UĞUR AKTAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/129 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
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