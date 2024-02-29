T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/129 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, YAKACIK mah/köyü,

ADA NO: 138

PARSEL NO: 2

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET AKTAŞ, ALİ AKTAŞ, GÜLAY ERŞAHİN, HAVA TERCAN, MEHLİKA ÖZTAN, MERYEM KAHRİMAN, MUSTAFA GÖKÇE, OKAY AKTAŞ, OSMAN AKTAŞ, RESUL AKTAŞ, UĞUR AKTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/129 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.