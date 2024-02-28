T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/54 Esas

KARAR NO: 2023/670

Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali Rıza ve Fatma oğlu, 15/09/1987 doğumlu, Kastamonu, Azdavay, Karakuşlu mah/köy nüfusuna kayıtlı FIRAT KARAYILAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 23.02.2024