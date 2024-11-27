T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/120 Esas

KARAR NO: 2024/456

Kadına Karşı Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından mahkememize açılan kamu davasının 14/06/2024 tarihli ilamı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Görevsizlik kararı verildiği, verilen bu karar Mustafa ve Ayşe oğlu, 15/04/1979 doğumlu İBRAHİM ŞİMŞEK'e tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 19.11.2024