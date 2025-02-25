T.C. ANTALYA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.02.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/43 19/02/2025 Konu: Gaiplik ilanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik kararı verilmesi istemli davada;

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/08/2008 tarih ve 2008/1533 Esas, 2008/1445 Karar sayılı dosyası ile kayyım tayini kararı olan ve daha sonra Mehmet kızı Sadriye yönünden kayyımlık kararının Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/09/2012 tarih ve 2012/117-151 esas ve karar sayılı ilamı ile kaldırılan,

28987075422 TC kimlik nolu Mehmet, 28963076214 TC kimlik nolu Ayşe ARABACI, 28978075714 TC kimlik nolu İsmail Hakkı ATLAMAZ, 28975075878 TC kimlik nolu Mustafa, 28972075932 TC kimluk nolu Arif, 20524362026 TC kimlik nolu Mehmet Faik, 28960076378 TC kimlik nolu Zelihanın mirasçıları bilinmeyen Antalya ili Konyaaltı ilçesi Gökdere mahallesinde bulunan 20373 ada 26 parsel (eski Hurma 297) taşınmazın hissedarlarından Mehmet kızı Sadriye, Mehmet oğlu Akif, İsmail kızı Ayşe, Mehmet kızı Hasibe, Mustafa eşi Naciye, Hakkı kızı Melek, Mustafa kızı Fatma, Hakkı eşi Münire ve Mehmet kızı Ayşe'nin söz konusu taşınmazın satışından elde edilen paranın hazineye aktarılması istenmekle; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2. maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının Devlete geçeceği 2. kez ihtaren veilanen tebliğ olunur. 19/02/2025