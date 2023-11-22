T.C. ANTALYA 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

2023/122 Esas

2023/252 Karar 20.11.2023

Silahla Kasten Yaralamasuçundan Mahkememizin 06/10/2023 tarih 2023/122 Esas, 2023/252 sayılı ilamı ile hakkındakiSSÇ Yusuf Karaaslan hakkında 3 Yıl Süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup,

Davanın müştekisi olanMuhammet ve Cemile oğlu 01/01/1990 Aynel Arap doğumlu Şaban Şaban tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya çocuk Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.