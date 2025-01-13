T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.01.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/659 Esas

KARAR NO : 2024/714 Karar

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Sabri Taner Kızılgöz hakkında, 01/11/2024 tarihli karar ile TCK'nın 125/1, 129/1, 251/3, 52/2. Maddeleri gereğince sonuç olarak 1.230 TL adli para cezası verilmiş olup, verilen karar Mustafa ve Fatime Zeynep oğlu, 11/08/1989 doğumlu, Kilis, Merkez Vaiz mah/köy nüfusuna kayıtlı SABRİ TANER KIZILGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, SABRİ TANER KIZILGÖZ'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.