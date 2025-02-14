T.C. ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

ANTALYA 35 . ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/637

KARAR NO: 2025/63

Mahkememizin 21/01/2025 tarih ve 2024/637 esas, 2025/63 karar sayılı kararı ile sanık Harun CEYLAN'ın (TC.56989319268-Abdusselam ve Nedye oğlu. 01/03/1994 Midyad d.lu.) Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme suçundan TCK.nun TCK.nun 262/1, 62/1, 53/1-2-3 md. Uyarınca 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası verildiği ve bu hapis cezasının CMK.nun 231. Maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.231/8 md. Uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 525,00 TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye irad kaydına karar verildiği, gerekçeli kararın sanık Harun CEYLAN'a tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkumiyet kararına yönelik olarak mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025