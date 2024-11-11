T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/134 Esas

KARAR NO: 2024/674

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin 2024/134 esas 2024/674 karar sayılı kararı ile CMK.nun 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verildiği, Adam ve Eva oğlu, 03/02/1983 doğumlu Israr Ahmed tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.