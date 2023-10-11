T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

Sayı: 2020/569 Esas 29/09/2023 2023/366 Karar

Davacı HAZİNE ile Davalı KAYYIM ANTALYA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası sonunda; Davacının davasının kabulü ile Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, SelçukMahallesi, 166 ada 32 parseldehisse sahibi Mebruke'nin TMK 588/1 md. uyarınca GAİPLİĞİNE, Gaipliğine karar verilen Mebruke'nin Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, SelçukMahallesi, 166 ada 32 parseldeki hissesinin TMK 588/2 md. uyarınca Maliye Hazinesi adına intikali ile TESCİLİNE, Gaipliğine karar verilen Mebruke'nin Antalya 3. SHM 2008/1918 esas, 2009/45 karar sayılı kayyumluk kararı ile idare edilen para bulunması halinde bu paraların intikal tarihine kadar işleyecek tüm faizleri ile beraber Hazineye doğrudan intikaline, Gaiplik kararının usulüne uygun olarak ulusal gazetede ilanına ve ilandan itibaren 6 aylık ilan süresinin beklenilmesine ve bu süreden sonra kararın kesinleştirilmesine, kişileri veya mirasçılarını bilen yahut mirasçı olanların ilan süresinde Mahkememize başvurması aksi takdirde TMK.nun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içerisinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının Maliye Hazinesi'ne geçeceği ihtaren, İlanen tebliğ olunur.