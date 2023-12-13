T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/172 Esas

DAVALI: RAGİF GENBEROV - Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu

Davacı Gamze Nurdoğan Genberov tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

HMK.139.md.uyarınca,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya taraflardan birinin gelmesi,yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ihtar olunur.

Duruşma Günü: 14/02/2024 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.