T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/809 Esas

DAVALILAR

1- NİLÜFER MUTLU

2- SEVİM SÜNNETÇİ

Davacı Nıhal Hayredın Ibryam tarafından Nilüfer Mutlu ve Sevim Sünnetçi aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan tespit davası ara kararı gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma tarihi 06/12/2023 günü saat 09.15'in ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.