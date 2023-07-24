T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/405 Esas

Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalılar Abdülmacit Selekler vd. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ZEHRA TAYLAN'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adresinin meçhul olduğu, 11/10/2023 ön inceleme duruşma günü saat 10:50'de ön inceleme duruşması yapılacağından, HMK 139 Maddesi uyarınca sulh için hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, diğer tarafın gelmeyenin muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca HMK 139/1 2.cümle gereği tebliğ tarihinden itibaren delilleri sunmak üzere iki haftalık kesin süre verildiği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.