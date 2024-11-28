T.C. ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/32003

Müdürlüğümüzün yukarıdanumarası yazılı bulunan takip dosyasında borçlu Sab** ve Sul*** oğlu, 1998 doğumlu MEHMET ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen ödeme emri tebliğ edilecek adresi bulunamamış ve adres kayıt sisteminde de adresi bulunmadığından ödeme emri ve eklerinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Alacaklı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından borçlu Mehmet ÖZDEMİR aleyhine rehin sözleşmesi ve ihtarnameye dayalı olarak icra takibi başlatılmış ve müdürlüğümüzce takibin kabulüne karar verilerek;

1-) Tahsilde tekerrür olmamak, fazlaya ilişkin her türlü talep, takip ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Alacağın tahsili tarihine kadar %34,08faizi masraf ve vekalet ücreti ile %48faizi masraf ve vekalet ücreti ile %15,72faizi masraf ve vekalet ücreti iletahsili,kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. (BSMV, TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

2-) İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına (TR160001500158007309604016) yatırması; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesi, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağı, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmesi, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağı bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediği takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehin konusu 32 A*K 1*3 plakalı, 2020 model Seat/Leon Marka araç ile 07 A*B 9*8 plakalı 2015 model BMW marka aracın satılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.02/10/2024