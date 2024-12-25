T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/126 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Antalya İl, Konyaaltı İlçe, Hurma Mahalle/Köy, 8488 Ada, 5 Parsel, B Blok 1. Bodrum Kat 2 nolu Bağ. Böl. Tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz güney -doğu- batı cephelidir. Antre, hol, 1 yatak odası ,1 adet açık mutfaklı salon,banyo vegüney cephede 1 adet teras hacimlerinden oluşmaktakonu taşınmaz brüt alanı 46 m2,net alanı 39 m2 dir.Parsel üzerinde 3 bloklu havuzlu bir site mevcuttur. Betonarme karkas yapıda (B Blokta)2. Bodrum+1. bodrum+ zemin + 3Katolmak üzere toplam 6 kat bulunmaktadır.

Adresi : Liman Mahallesi 31. Sokak Turan Bey SitesiNo: 33 B Blok 2 Nolu Konyaaltı / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.341,00 m2

Arsa Payı : 11/600

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 'Yençok= 4(Dört) Kat Emsal= 0.70 Konut Alanı ve Zorunlu Yol Boyu Ticaret Alanı(ZT)' olarak planlı

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: S.CNZ. Ait05/07/2023 tarih ve 16531 yevmiye nolu ''Aile konutudur''. Şerhi , ipotek ve muhtelif dosyalardan haciz şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 12:26

11/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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