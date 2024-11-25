T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Davacı TEDAŞ tarafından davalı Ali Rıza Bayzan(İ** ve H** oğlu, 10/10/1969 doğumlu) aleyhine açılan ve Araklı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/369 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan kamulaştırma davasında davalı Sade Bayzan' a mahkememizce verilen 20/09/2023 tarihli 2023/328 karar sayılı"Davacının davasının husumet nedeniyle usulden REDDİNE " karar verilmiştir.Davacı Tedaş vekilinin 08/11/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde"Yerel Mahkemenin yine de, tek Sade Bayzan yönünden red kararı vermesi gerekirken davaya dahil edilmiş 48 kişi varken davanın tamamı ile reddedilmesinin hatalı olduğu " gerekçesi ile istinaf başvurusunda bulunmuştur.İlan yapılacağı ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı,HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf etmediğiniz ve istinaf dilekçesine cevap vermediğiniz taktirde gerekçeli karara itirazve istinaf başvuru dilekçesine karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve karşı taraf lehine kazanılmış hak oluşacağı ilanen tebliğ olunur.