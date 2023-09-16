T.C. ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/887 Esas

Davacı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından davalı Birol Karamahmut (Mehmet ve Hava oğlu, 10/05/1979 doğumlu) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Sulh Hukuk Mahkemesinin) 2021/887 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalı Birol Karamahmut’a dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Hedef süre tevzi formunun tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 25/09/2023 günü saat 11:00’de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde "yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız" ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.