T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/367 Esas

DAVALILAR: ZÜBEYDE KARDEŞ

Davacı Latif TOSUNOĞLU tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında; Dava Konusu 101 ada 10 nolu parselin herhangi bir yolu ve yol bağlantısı olmadığı, buna istinaden geçit hakkı kurulması için dava açıldığı ve 25.07.2018 tarihinde keşif yapıldığı, yapılan keşfe istinaden düzenlenen raporda 4 tane alternatif yol güzergâhı belirlendiği, en uygun güzergah olarak belirlenen 5. Alternatif güzergahın değerinin ise 2.871,85 TL olarak tespit edildiği ilanen tebliğ olunur.09/07/2024