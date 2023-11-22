T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/497 Esas

DAVALILAR: 1- ERDAL GÖKTAŞ 119*****108

2- HABİP GÖKTAŞ 118*****432

3- HÜSENUR GÖKTAŞ 118*****506

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gününün belirtilen adreste şahıslara ulaşılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle;Ardahan ili, Merkez ilçesi, Halilefendi Mahallesi, 187 ada 88 parsel, 185 ada 52 parsel, 120 ada 557 parsel, 138 ada 8 parsel, 132 ada 143 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, dava dilekçesinin ilanından itibaren davaya cevap vermeniz için iki haftalık sürenizin bulunduğu, HMK 28/1 maddesi gereğince süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağınız,

Durusma Günü: 10/01/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.