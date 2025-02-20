Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. ARTVİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde, 12/11/2024 tarihli, 2024/59 Esas ve 2024/489 karar sayılı karar ile; Olcay ve Perinur oğlu, 25/01/2000 Eminönü doğumlu, Bitlis ili, Mutki ilçesi, Bağarası köy/mahallesinde nüfusa kayıtlı MERTCAN ULAŞKIN hakkında; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158/1-f-son maddesi gereğince 500,00 TL Adli Para ve 1 Yıl 8 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyetkararının sanığın adreslerine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.