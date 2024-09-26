T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/151 Esas

DAVALI : AHMET ANTAKYALIOĞLU

Mahkememize hakkınızda davacı ASKİ tarafından itirazın iptali davası açıldığı tüm aramalara rağmen bulunamadığınız,Ön inceleme duruşma gününün 03.12.2024 günü saat 09.20' tarihine bırakıldığı, duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.