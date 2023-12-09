T.C. AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Aralık 2023

Sayı: 2023/1080 Esas

Mahkememize açılan mirasçılık belgesinin istemi davası ara kararı uyarınca, Aydın İli, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi/köyü, Cilt No:68, Hane No: 285'de nüfusa kayıtlı, Kadri ve Fatma'dan olma, 01/07/1882 doğumlu 13828645254 T.C.Kimlik Nolu AYŞE BARIN'nın bütün araştırmalara rağmen mirasçılarına ulaşılamadığından, adı geçenin mirasçı ya da mirasçıları olan hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatıyla bildirilmelerinin gerektiği, ilan süresindekimsenin başvurmaması halindeve mahkememizce de hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde, miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 594. maddesi uyarınca kamuya duyurulmasını teminen İLAN olunur.