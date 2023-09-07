T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/469 Esas

ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLE KONU

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Aydın ili İncirliova ilçesi Hacıaliobası mahallesinde bulunan 229 ada 1 parselin doğusu, 230 ada 1 parselin batısı ve 204 ada 2 parselin güney kısmında yaklaşık 1000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz.

ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN

DAVACI MALİKİN ADI VE SOYADI: DAVACI: MUSTAFA ÇOBAN-14680602096

Davacı MUSTAFA ÇOBAN tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacı tarafından mahkememizin 2022/469 Esas sayısında dava açılmıştır.

Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur. 31/03/2023