Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. BABAESKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/104 Esas DAVALI: MALİYE HAZİNESİ Mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası sebebiyle, dava konusu taşınmazın TMK’nın 713/4-5 maddesi gereğince dava konusunun ilanının bir gazete ve bir internet haber sitesinde ilan edilmesine karar verilmekle,

Dava konusu Dava konusu Mutlu köyü 101 ada 38 parsel (yeni 216 parsel) sayılı parsel'de kayıtlı taşınmazın TMK m. 713 gereğince tescili istenildiğinden taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.