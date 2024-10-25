T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI GÜMRAH PARAN ADINA

ESAS NO : 2023/1772 Esas

DAVALILAR : 1- GÜMRAH PARAN Altıntepe Menekşe Sk. Kapı No: 22 Daire No: 6 - Maltepe/İstanbul Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kuleli köyü, 2321, 2323, 2324, 2326, 2329, 131, 132, 135, 136, 2330, 2332, 2334, 2335, 142, 143, 187, 273, 338, 1129, 71, 169, 175, 1687, 1692, 1727 Parsel sayılı taşınmazlardaki paydaşlığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiştir.

Durusma Günü: 27/03/2025 günü saat: 13:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.