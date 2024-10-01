T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/78 Esas

DAVALILAR:1- KADİR SAK

2- RAMAZAN SAK

3- ZEYNEP ALPER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalılardan Kadir Sak, Ramazan Sak ve Zeynep Alper mernis adreslerinin boş olduğu, tebligata yarar yerleşim yeri adresinin tespiti ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan müzekkere cevaplarının olumsuz geldiği ve araştırmalar neticesinde kendisine yahut herhangi bir ikametgah adresine ulaşılamadığı, tebligata yarar yerleşim yeri adresinin tespiti ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan müzekkere cevaplarının olumsuz geldiği ve araştırmalar neticesinde kendisine yahut herhangi bir ikametgah adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla dahili davalılar hakkında dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Samsun ili, 19 Mayıs İlçesi, Esentepe Mahallesi, Hibe Mevkii, 620 parsel( Yeni 110 ada, 1 parsel), 627 parsel(111 ada, 10 ve 11 nolu parseller), 657 parsel(Yeni 109 ada, 41 parsel), 776 parsel( Yeni 109 ada, 63 parsel), 571 parsel( Yeni 139 ada, 1 parsel), 610 parsel(109 ada, 115 parsel) nolu taşınmazlardaki tarafların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 08/11/2024 günü saat: 09:10 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.