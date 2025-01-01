Yayınlanma: 01.01.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/189

DAVALI : ABDÜRREZZAK BADAY

Davacı İTHET BADAY tarafından davalı ABDÜRREZZAK BADAY'a aleyhine açılan Boşanma davasında davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 18.03.2025 günü saat 10.30'dageçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceğiilanen tebliğ olunur.