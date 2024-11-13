T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/114 Esas

DAVALI: FAZİLE GÜNEŞ Davacı Allahnazar Güneş tarafından davalı Fazile Güneş aleyhine açılan Boşanma davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediği, yapılan adres araştırmasından davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 15.11.2024 günü saat 10.10'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.