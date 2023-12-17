T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1102 Esas Konu: Gaiplik
ÖMER KAPÇIK'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZÜLFÜKAR KAPÇIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/07/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 14669042462
ADI SOYADI: ZÜLFÜKAR KAPÇIK
BABA ADI: ALİ
ANA ADI: PAKİZE
DOĞUM TARİHİ: 10/01/1965
DOĞUM YERİ: SİVRİCE
İKAMETGAH ADRESİ: Merkezefendi Mah. G/64 Sk. No: 14 Daire No: 8 Zeytinburnu/ İSTANBUL
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