T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

Sayı: 2022/1102 Esas Konu: Gaiplik

ÖMER KAPÇIK'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZÜLFÜKAR KAPÇIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/07/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 14669042462

ADI SOYADI: ZÜLFÜKAR KAPÇIK

BABA ADI: ALİ

ANA ADI: PAKİZE

DOĞUM TARİHİ: 10/01/1965

DOĞUM YERİ: SİVRİCE

İKAMETGAH ADRESİ: Merkezefendi Mah. G/64 Sk. No: 14 Daire No: 8 Zeytinburnu/ İSTANBUL

#ilangovtr Basın No: ILN01952839