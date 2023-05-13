T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

ESAS NO: 2021/113 Esas

DAVALI: KERİME CAN 50128226332

Mahkememizde görülenİstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mah. Dereboyu Mevki, 11190 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkemenizce davalı Kerime Can'ın adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

11/07/2023 günü saat: 12:10'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı Kerime Can'a ilanen tebliğ olunur.