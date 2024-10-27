T.C. BAKIRKÖY 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/226 Esas

DAVACI: BİRSEN ÜNAL-31117703676

DAVALILAR: 1- TAREQ Z Y ALRAJBİ

2- ÖMER YILDIZ

3- YASİN İNŞAAT CELİN ÇORAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2022/226 Esas ve birleşen Bakırköy 10. Tüketici Mahkemesinin 2023/20 Esas sayılı dosyasının dava dilekçesinde özetle; dava konusu İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Sokollu Caddesi, 334 ada, 10 parsel 4. Kat, 14 numaralı bağımsız bölüm satın aldığını, davalı tarafından tapuda devir ve tesliminin yapılması için iş bu davanın açıldığını, dava konusu bağımsız bölüme ihtiyati tedbir konulmasını ve Bakırköy 10. Tüketici Mahkemesinin 2023/20 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz duruşması 27/02/2025 günü saat: 09:50'e bırakılmış olup, Mahkememiz dava dosyasına ve birleşen dava dilekçesine karşı itirazlarınızı 2 hafta içerisinde sunabileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve birleşen dosyanın dava dilekçesi duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2024