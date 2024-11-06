T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

Esas No: 2024/10

Karar No: 2024/657

Mahkememizin 26/09/2024 tarihli, 2024/10 Esas 2024/657 Karar sayılı ilamı ile sanık Saıf Jamal OMAR OMAR hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 500 TL adli para cezası cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yokluklarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Saıf Jamal OMAR OMAR'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkacabilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren15 gün sonra Saıf Jamal OMAR OMAR'ın Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılması ile, tebliğinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabilecekleri, istinaf yasa yoluna başvurmadıklarıtakdirde Mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024