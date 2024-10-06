T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/112

Karar No: 2024/567

Mahkememiz dosyasında Sanık HÜSEYİN MUHAMMED (T.C 9908147186) hakkında Mahkememizin 11/07/2024 tarih, 2024/112 Esas - 2024/567 Karar sayılı ilamıyla; Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis ve verilen hapis cezasının Hükmünün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına sanığın yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık HÜSEYİN MUHAMMED (T.C 9908147186) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.10.2024