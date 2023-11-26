T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

DOSYA NO: 2023/294

KARAR NO: 2023/2506

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Muhammed ve Fahriye oğlu, 01/01/1994 FİLİSTİN doğumlu sanık AMER M Y ALASHQAR hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile sanığın 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat KAnununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/11/2023