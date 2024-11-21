T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/313 Esas

KARAR NO: 2024/333

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda mahkememizin 27/09/2024 tarihli ilamı ile Nitelikli Yağma suçundan sanık Engin ATMACA hakkında BERAAT, Sanık Mohsen Salarabadı, Sanık Nedim Syhed ve Sanık Syhed Hussain hakkında yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan ayrı ayrı neticeten 5'er yıl Hapis cezası ile mahkumiyet kararı verilmiş ve mahkumiyet hükümlerine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanık Nedim Syhed ve Sanık Syhed Hussain müdafiileri tarafından istinaf talebinde bulunmuş olup katılan sıfatında bulunan asım ve Amiria oğlu, 1973 Irak doğumlu HUSSAM JASIM SHAWI GALMASH'ın tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 14 gün içinde yasal yola başvurmadığı yada sanıklar müdafii ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceğihususu ilanen tebliğ olunur.18.11.2024