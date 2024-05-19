T.C. BAKIRKÖY 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Esas No: 2023/594

Karar No: 2023/696

Mahkememizin 2023/594 esas 2023/696 karar sayılı dava dosyasında Salih ve Fatma oğlu, 10/10/1973 GİRESUN doğumlu, sanık Hasan Yılmaz hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay, Mala Zarar Verme 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024