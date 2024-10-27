T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2. İLAN
Sayı: 2024/190 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMAİL ÇİÇEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/10/2024
GAİP
T.C. KİMLİK NO: 14393735500
ADI SOYADI: İSMAİL ÇİÇEK
BABA ADI: HASAN
ANA ADI: BEHİYE
DOĞUM TARİHİ: 01/03/1975
DOĞUM YERİ: MARDİN
İKAMETGAH ADRESİ: Zafer Mah. Kurultay Sk. No:32 İç Kapı No:5Bahçelievler/ İSTANBUL
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