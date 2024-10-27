T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:00

2. İLAN

Sayı: 2024/190 Esas 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMAİL ÇİÇEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/10/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 14393735500

ADI SOYADI: İSMAİL ÇİÇEK

BABA ADI: HASAN

ANA ADI: BEHİYE

DOĞUM TARİHİ: 01/03/1975

DOĞUM YERİ: MARDİN

İKAMETGAH ADRESİ: Zafer Mah. Kurultay Sk. No:32 İç Kapı No:5Bahçelievler/ İSTANBUL

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