T.C. BAKIRKÖY 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

Sayı: E.21476218-2023/420-Ceza Dava Dosyası

Dolandırıcılık suçundansanık MEHMET ASLAN (Yaşar ve Sebahat oğlu,01.01.1970 Malatya doğumlu) hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 08.02.2024 tarih 2023/420 Esas, 2024/48 Karar sayılı ilamı ile dolandırıcılık suçunun yasal unsurları oluşmadığından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair karar verilmiş, Katılan Zeki Örme San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Halil Yarcan istinaf talebinde bulunmuştur.

Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu karar ve istinaf başvurusuna ait dilekçenin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05.04.2024