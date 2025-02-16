Yayınlanma: 16.02.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/127 Esas

KARAR NO: 2024/613 Karar

Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/10/2024 tarihli tashih şerhli ilamı ile;

TCK 152/1-a maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildiği,

SANIK; Yaşar ve Gül oğlu, 01/01/1984 Adana doğumlu, İSMAİL GÖÇER tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesindeve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 2 hafta içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.13/02/2025