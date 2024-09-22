Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2019/75

Karar No: 2019/551

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/75-551 karar sayılı ilamı ile Sanıklar MOHAMED ELMAHDI TAIR VE OMAR BENDEBBAH haklarında halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK142/1-c,143,168/1,62, mad. ger. ayrı ayrı1 yıl 3 ay hapiscezası ile cezalandırılmasına kararverilmiş olup ,Sanıkların adreslerinde bulunamadığı, Cezayir yetkili adli makamlarınca da olumsuz bildirimde bulunulduğundankararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftaiçinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.19/09/2024