T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/421 Esas

KARAR NO: 2024/607

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Fatın oğlu, 10/02/2003 doğumlu MECİD MATAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.11.2024