T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/70 Esas

KARAR NO: 2024/611

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h, TCK 53/1-a,b,c,d,e 2 YIL 1 AY HAPİS (iki kez) cezası ile cezalandırılan Mohamed ve Latıfa oğlu, 10/11/2003 doğumlu,Fas uyruklu YASSER KRIME tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.02.2025