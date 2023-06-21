T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Haziran 2023

DOSYA NO: 2022/56 Esas

KARAR NO: 2023/166

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6545 Sayılı Kanunun 89. maddesiyle değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son fıkrası delaleti ile aynı kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Mohamed ve Dıba oğlu, 18/04/1961 doğumlu, MOHAMAD KIMOUZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.06.2023