T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayınlanma: 15 Nisan 2023

DOSYA NO : 2020/432 Esas

KARAR NO : 2022/873

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/12/2022 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Raşit ve Fatma oğlu, 1954 d.lu, Filistin uyrukluMUHAMMED GURİBİ SALEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.04.2023