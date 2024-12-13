Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/360 Esas

DAVALI: HAMZA NASSRİ - 9967****788 Yabancı Kimlik numaralı, Mohamad ve Raghdaa oğlu, 22/03/1998 doğumlu,

SON ADRES: Kazım Karabekir Mah. 1045. Sk. No:50/10 Esenler/ İSTANBUL

DURUŞMA TARİHİ: 04/03/2025 günü saat 11:30

Davacı, MERVE SAWAS ile Davalı, HAMZA NASSRİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı HAMZA NASSRİ'nin adres araştırmaları neticesiz kalması nedeni ile tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılamaduruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu ihtar olunur. 11/12/2024