T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: .41505607-2019/776-Ceza Dava Dosyası
KARAR NO: 2023/456
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023tarihli ilamı ile,
VUK 359/b, TCK. 62 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve VUK 329/a-2,CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraat kararı verilen, Mardin- Nusaybin - İlkadım Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, İbrahim ve Semra oğlu, 01/01/1958 Doğumlu,Fuat ÖNEL, tüm amalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın sunmuş olduğu İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.12/11/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02121427