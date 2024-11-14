T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

Dosya No: .41505607-2019/776-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO: 2023/456

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023tarihli ilamı ile,

VUK 359/b, TCK. 62 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve VUK 329/a-2,CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraat kararı verilen, Mardin- Nusaybin - İlkadım Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, İbrahim ve Semra oğlu, 01/01/1958 Doğumlu,Fuat ÖNEL, tüm amalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın sunmuş olduğu İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.12/11/2024