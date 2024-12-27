Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 5 AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/269

Karar No: 2024/545

DAVALILAR 1- ENDER KIZILKAYA

2-TÜLAY KIZILKAYA

Davacı Ayişe TATLI tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan 20/08/2024 tarihli yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜNE,

Davalı 17/06/1980 doğumlu, 26696528116 TC kimlik nolu Tülay Kızılkaya ve 07/11/1987 doğumlu, 49303486388 TC kimlik nolu Ender Kızılkaya'nın, küçük 27/04/2018 doğumlu, 55711022834 TC kimlik nolu Toprak Doğaüzerindeki VELAYET HAKLARININ KALDIRILMASINA,

2-Küçüğe vasi tayini için, Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmış 2022/1258 Esas sayılı derdest bir dava bulunduğundan, TMKnun 404.maddesi gereğince ayrıca ihbarda bulunulmasına YER OLMADIĞINA,

3-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 247,1TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 359,80TL harç, 413,50TL posta masrafı olmak üzere toplam 773,3TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve mütessessilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Adli yardım talebi kabul edildiğinden, resen yapılan ilanen tebligat gideri 5760 TL. 2 tebligat gideri 350 TL.olmak üzere toplam 6.110 TL.yargılama giderinin davalılardan müştereken ve mütessessilen tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,

Adresi tespit edilemeyen davalılar ENDER KIZILKAYA ve TÜLAY KIZILKAYA'ya kararın bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ENDER KIZILKAYA ve TÜLAY KIZILKAYA'ya ilanen tebliğ olunur. 14/12/2024