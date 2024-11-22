T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/42

KARAR NO: 2024/92

Davacı DİLEK İLALDI tarafından davalılar Sına Abbas Sakhaeı aleyhine mahkememizde açılan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile, dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 382 ada 43 parsel sayılı E Blok 176 nolu taşınmaz üzerinde davalı Akbank T.A.Ş.'ye ait 25/10/2016 tarihli 67585 yevmiye nolu, 29/03/2017 tarihli 21375 yevmiye nolu ipoteklerin ve davalı Ayten Özcan'a ait 06/02/2019 tarihli 7209 yevmiye nolu takyidatın fekkine,

2-Davalılar Ozan Yüksek, Metin Yağmuroğlu, İlhanlar Vinç ve İş Makinaları San. Ve Tic. A.Ş., Sina Abbas Sakhacı, Hava Bozkurt, İlhan Bozkurt, Garanti Barter A.Ş., Duygu Demirtaş, Lider Factoring A.Ş. Ve Hasan Gül yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/11/2024